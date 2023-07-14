MEB’den kritik karar, netleşti! LGS ve YKS’den sonra belli oldu! Milli Eğitim Bakanlığı tek tek yayınladı! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...

MEB'den kritik okul kararı, az evvel belli oldu! Milli Eğitim Bakanlığı 'O tarihte başlıyor' diyerek açıkladı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerini ilgilendiriyor .Öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından dikkatle takip edilen son dakika açıklamaları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelmeye devam ediyor. Yaz tatili devam ederken okulların açılma durumu netlik kazandı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların açılış tarihini merakla bekliyorlardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı ve öğrenciler yeni eğitim yılına heyecanla hazırlanıyor. Ara tatiller, yaz tatili ve diğer önemli detaylar da belirlendi. İşte son dakika gelişmeler...