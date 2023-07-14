MEB'den kritik karar, netleşti! LGS ve YKS'den sonra belli oldu! Milli Eğitim Bakanlığı tek tek yayınladı! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin önemli bir karar açıkladı. Okulların ne zaman açılacağına dair yeni duyuru yapıldı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler bu açıklamayı heyecanla bekliyordu. Tatillerini geçiren öğrenciler, yeni eğitim dönemi için planlar yapmaya başladı. MEB'nin flaş kararına göre, okulların açılması için geri sayım başladı. Yeni duyurulan karara göre, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni eğitim dönemi planlandı. İşte detaylar...
MEB'den kritik okul kararı, az evvel belli oldu! Milli Eğitim Bakanlığı 'O tarihte başlıyor' diyerek açıkladı! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerini ilgilendiriyor .Öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından dikkatle takip edilen son dakika açıklamaları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelmeye devam ediyor. Yaz tatili devam ederken okulların açılma durumu netlik kazandı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların açılış tarihini merakla bekliyorlardı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı ve öğrenciler yeni eğitim yılına heyecanla hazırlanıyor. Ara tatiller, yaz tatili ve diğer önemli detaylar da belirlendi. İşte son dakika gelişmeler...
LGS VE YKS ADAYLARI DİKKAT!
Okullar o tarihte açılacak. Takvimin netleşmesiyle öğrenciler de rahat bir nefes aldı. 23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçlarının ardından adaylar tercih maratonuna geçti.
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklanacak.