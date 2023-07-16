DGS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI 2023? DGS 2023 Öğrenci yorumları Twitter! DGS Sözel, Sayısal nasıldı? Türkçe, Matematik, Geometri...
"DGS sınav yorumları 2023, sorular zor muydu kolay mıydı?" Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisansa tamamlamak isteyenler bugün ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'na katılarak ter döktü. Sınav sonrasında yapılan yorumların, diğer adayların soruları zor mu kolay mı bulduğu merak konusu oldu. İşte 2023 DGS ile ilgili detaylar...
Bugün ÖSYM tarafından 2023 yılı DGS sınavı gerçekleştirildi ve sonrasında adaylar DGS sınav yorumları 2023, sorular zor muydu kolay mıydı? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sosyal medyadan sınava giren diğer adayların hangi yorumları yaptığı merak konusu oldu ve soru, cevaplar da merakla beklenmeye başlandı. Peki DGS sınav soruları nasıldı? Türkçe, Matematik, Geometri soruları nasıldı? İşte detaylar...
SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.