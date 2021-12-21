Bakan Özer 'Hedefimiz' deyip duyurdu önemli değişikliğe gidilecek! Ve harekete geçildi! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni adım, açılıyor!
Koronavirüs salgını en çok eğitimi vurdu. Normalleşmeye geçilmesiyle birlikte hızlıca harekete geçildi ve hem yüz yüze eğitime hem de kurslara kaldığı yerden devam etmeye başlanıdı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni kararlarını tek tek duyurdu. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yapılan açıklama doğrultusunda 2022 yılındaki yeni değişiklikler kamoyla paylaşıldı. Bakanlıkça hayat boyu öğrenmeye destek için açılan kursların sayısı artırılacak. İşte Özer'in konuya ilişkin önemli açıklamaları...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni adım! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son açıklamasında müjdeli haberi duyurdu. Vatandaşların istediği her kursun açılması için harekete geçildi. Böylelikle daha fazla kişi yararlanabilecek. Her yıl binlerce kişinin katılım gösterdiği kurslarda çeşitliliğe gidilecek. Bakan Özer, ''2022 yılında kurs çeşitliliğinde önemli değişikliğe gideceğiz. Hedefimiz, 2022 yılında en az 10 milyon vatandaşımızın bu kurslardan yararlanmasını sağlamak" diye konuştu. İşte Özer'in o önemli açıklamaları...
Bakan Mahmut Özer, hayat boyu öğrenmeye destek için açılan kurslar hakkında bilgi verdi ve yeni gelişmeleri duyurdu.
Kurslardan yararlananların sayısı, geçen yıla oranla yüzde 30 artışla 4 milyon 642 bin 932'ye ulaştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2021 yılında açtığımız kurslardan yararlanan vatandaş sayımız 2020 yılına göre yüzde 30 arttı. Bu kurslardan en fazla kadınlar yararlanıyor.