Bakan Özer 'Hedefimiz' deyip duyurdu önemli değişikliğe gidilecek! Ve harekete geçildi! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni adım, açılıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni adım! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son açıklamasında müjdeli haberi duyurdu. Vatandaşların istediği her kursun açılması için harekete geçildi. Böylelikle daha fazla kişi yararlanabilecek. Her yıl binlerce kişinin katılım gösterdiği kurslarda çeşitliliğe gidilecek. Bakan Özer, ''2022 yılında kurs çeşitliliğinde önemli değişikliğe gideceğiz. Hedefimiz, 2022 yılında en az 10 milyon vatandaşımızın bu kurslardan yararlanmasını sağlamak" diye konuştu. İşte Özer'in o önemli açıklamaları...