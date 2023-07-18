MEB'den flaş karar, uzatıldı! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Tarihi değiştirdik'' diyerek duyurdu! Öğretmenler ve ilkokul, ortaokul, liseliler...
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yeni açıklamalar geldi. Yaz tatilinde olan ğrenciler, öğretmen ve veliler MEB'in son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. 2023- 2024 yılı yeni eğitim öğretim takvimi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Buna göre okullarda yeni dönemde ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. İlk ara tatil ise 13 Kasım 2023 Pazartesi - 17 Kasım 2023 Cuma tarihleri arasında olacak. Yarıyıl tatili de 22 Ocak- 2 Şubat 2024 Cuma olacak. Ayrıca öğretmenlerle ilgili de yeni duyuru yapıldı. Tarih değişti, o tarihe alındı. İşte detaylar...
MEB'den son dakika flaş karar, yeni tarih açıklandı! Yusuf Tekin 'Değiştirdik' diyerek detayları tek tek paylaştı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri ve öğretmenler yaz tatilinin keyfini çıkartırken, MEB tarafından gelen son dakika açıklamaları da kaçırmıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son açıklamasında öğretmenlere seslendi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Tekin ''Hayırlı olmasını temenni ederim'' dedi. İşte son dakika gelişmelerin tümü...
ÖĞRETMENLER DİKKAT!
Müjdeyi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. Daha önce başvurularının 28 Temmuz'da başlayacağı duyurulan isteğe bağlı il değişikliğinde öğretmenlerin görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül tarihi, 31 Aralık olarak değiştirildi.
Bakan Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, 2023 yılı 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusunda' görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül 2023 tarihini, 31 Aralık 2023 olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle." ifadelerini kullandı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN KALDI?
Öte yandan 2023-2024 çalışma takvimine göre MEB'e bağlı okulların açılış tarihi belli oldu. Buna göre, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullar birinci döneme 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlıyor, 19 Ocak 2024 tarihine sonlanacak.