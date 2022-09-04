İOKBS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI FACEBOOK TWİTTER! Bursluluk sınavı soruları nasıldı? PYBS İOKBS zor muydu, kolay mıydı? Sözel Türkçe, İnkılap, Tarih, Din...

İOKBS BURSLULUK SINAVI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da düzenlenecek ve 12.00'da sona erecek. Sınav süresi 120 dakika, toplam soru sayısı ise 100 olan bursluluk sınavı İlköğretim ve Ortaöğretim seviyesinde uygulanmaktadır.