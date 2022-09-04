İOKBS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI FACEBOOK TWİTTER! Bursluluk sınavı soruları nasıldı? PYBS İOKBS zor muydu, kolay mıydı? Sözel Türkçe, İnkılap, Tarih, Din...
İOKBS soruları hakkında Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarından yorumlar yapılıyor mu merak ediliyor. 4 Eylül 2022 tarihinde MEB tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavına katılan öğrenciler sınava dair değerlendirmeler yapmaya başladı. Peki Bursluluk sınavı soruları nasıldı? PYBS İOKBS zor muydu, kolay mıydı? Sözel Türkçe, İnkılap, Tarih, Din! İşte İOKBS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI FACEBOOK TWİTTER...
İOKBS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI FACEBOOK, TWİTTER! Sosyal medyada hareketli dakikalar yaşanıyor. Yüzbinlerce öğrenci burs alabilmek için bugün İOKBS sınavında ter döktü. Öğrenciler sınav sonrası özellikle rakiplerinin yorumlarını merak etti. İOKBS bursluluk sınavından çıktıktan sonra hemen cep telefonlarına, bilgisayarlarına sarılan adaylar diğer adayların sınav yorumlarını araştırmaya başladı. Peki Bursluluk sınavı soruları nasıldı? PYBS İOKBS zor muydu, kolay mıydı? Sözel Türkçe, İnkılap, Tarih, Din...
BURSLULUK SINAVI (İOKBS) SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk sınavı (İOKBS) soru ve cevapları tarihi hakkında bir duyuru yapmadı. Soru ve cevapların 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.
İOKBS BURSLULUK SINAVI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da düzenlenecek ve 12.00'da sona erecek. Sınav süresi 120 dakika, toplam soru sayısı ise 100 olan bursluluk sınavı İlköğretim ve Ortaöğretim seviyesinde uygulanmaktadır.