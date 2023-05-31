MEB’den flaş karar, 16 gün kaldı! 81 ilde tüm okullar kapanıyor! Mahmut Özer ’91 gün açılmayacak’ dedi! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11’inci sınıf öğrencileri...

MEB'den flaş karar, onay çıktı! Mahmut Özer '16 Haziran 2023' diyerek açıkladı! Öğrenci öğretmen ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) duyurularına odaklandı. Okulların kapanmasına az bir süre kala LGS ve YKS sınavlarına az sayılı bir zaman kaldı. Bu yıl LGS sınavı önümüzdeki Pazar yani 4 Haziran'da uygulanacak. YKS sınavı da 17-18 Haziran'da düzenlenecek. Anaokulu dahil tüm öğrencileri yaz tatili de bekliyor. Bu noktada yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte detaylar...