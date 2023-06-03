LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? OBP HESAPLAMA 2023: LGS baraj puanı kaç? Okul puanı sonucu etkiler mi?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler sonuçların ardından hangi alan liselerine yerleşeceklerini merak etmeye başladı. Bu noktada, öğrencilerin OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) hesaplamasını bilmesi önem kazanmaktadır. İşte, lise OBP hesaplama süreci hakkında merak edilenler!
03.06.2023 10:05 - Son Güncelleme: 03.06.2023 10:05
Milyonlarca kişinin katılacağı LGS sınavıyla birlikte gözler MEB'e çevrildi, puanlarını hesaplamak isteyen ve hayalini kurduğu okula puanının yetip yetmeyeceğini merak edenler araştırmalara başladı. Bu kapsamda en merak edilenler arasında OBP puanı hesaplama yer aldı. Peki, LGS baraj puanı kaç? LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? Okul puanı sonucu etkiler mi? İşte detaylar...