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Haberler Eğitim LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? OBP HESAPLAMA 2023: LGS baraj puanı kaç? Okul puanı sonucu etkiler mi?

LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? OBP HESAPLAMA 2023: LGS baraj puanı kaç? Okul puanı sonucu etkiler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yaklaşmasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler sonuçların ardından hangi alan liselerine yerleşeceklerini merak etmeye başladı. Bu noktada, öğrencilerin OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) hesaplamasını bilmesi önem kazanmaktadır. İşte, lise OBP hesaplama süreci hakkında merak edilenler!

03.06.2023 10:05 - Son Güncelleme: 03.06.2023 10:05
LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? OBP HESAPLAMA 2023: LGS baraj puanı kaç? Okul puanı sonucu etkiler mi?

Milyonlarca kişinin katılacağı LGS sınavıyla birlikte gözler MEB'e çevrildi, puanlarını hesaplamak isteyen ve hayalini kurduğu okula puanının yetip yetmeyeceğini merak edenler araştırmalara başladı. Bu kapsamda en merak edilenler arasında OBP puanı hesaplama yer aldı. Peki, LGS baraj puanı kaç? LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? Okul puanı sonucu etkiler mi? İşte detaylar...

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LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? OBP HESAPLAMA 2023: LGS baraj puanı kaç? Okul puanı sonucu etkiler mi?

LGS OBP NASIL HESAPLANIR?

OBP yani Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.

LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? OBP HESAPLAMA 2023: LGS baraj puanı kaç? Okul puanı sonucu etkiler mi?

Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden Lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür.

LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? OBP HESAPLAMA 2023: LGS baraj puanı kaç? Okul puanı sonucu etkiler mi?

Böylelikle, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.

LGS puanına okul puanı eklenecek mi? Sınavda kaç net, kaç puan ediyor? OBP HESAPLAMA 2023: LGS baraj puanı kaç? Okul puanı sonucu etkiler mi?

Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde on ikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.

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