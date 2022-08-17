MEB’den flaş eğitimde birleştirme kararı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’ilk kez olacak’ diyerek açıkladı! İlk-ortaokul, lise öğrencileri...

Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve velileri ile öğretmenleri ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Mahmut Özer detayları bir bir açıkladı. Bu yıl bir ilke imza atılacak. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencilerinin masasında yeni eğitim öğretim yılında sadece ders kitapları ile değil yardımcı kaynaklar da olacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıkların devam ettiğini dile getiren Bakan Özer, aldıkları yeni kararları duyurdu. İşte Özer'in önemli açıklamaları...