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Haberler Eğitim MEB'den çifte tatil müjdesi! Okullar 4 gün oldu! Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

MEB'den çifte tatil müjdesi! Okullar 4 gün oldu! Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

MEB'den öğrencilere sevindiren tatil müjdesi! Milyonlarca öğrenci sevinçten havalara uçacak! Bu ay anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrenciler toplam 3 kez tatil yapacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den peş peşe son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakan Özer'in açıklamasına göre önümüzdeki hafta sadece 4 gün okul var. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken öğrencileri ilgilendiren karar da çıktı. 15 Mayıs'ta okul var mı sorusuna yanıt geldi. Öte yandan 19 Mayıs tatili de yaklaşıyor. İşte detaylar...

08.05.2023 17:59 - Son Güncelleme: 08.05.2023 17:59
MEB’den çifte tatil müjdesi! Okullar 4 gün oldu! Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

O hafta 3 gün tatil 4 gün ders olacak! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni kararını açıkladı. MEB'den çifte tatil müjdesi geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel açıkladı.

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MEB’den çifte tatil müjdesi! Okullar 4 gün oldu! Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

MAYIS AYINDA 3 GÜN TATİL

1 Mayıs İşçi Bayramı, seçim tatili, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte Mayıs ayında öğrenciler toplamda 3 kez tatile çıkacak.

MEB’den çifte tatil müjdesi! Okullar 4 gün oldu! Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN OKULLAR TATİL EDİLDİ

1 Mayıs tatilini geride bırakırken seçimden sonraki gün için de 'tatil' açıklaması geldi. Bakan Özer ''Seçimden sonra eğitime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız. '' dedi.

MEB’den çifte tatil müjdesi! Okullar 4 gün oldu! Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

19 MAYIS TATİLİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl cuma gününe denk gelmektedir. 19 Mayıs tarihi resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu sebeple kamu kurumları, üniversiteler, okullar, borsa, bankalar, noter ve aile hekimliği kapalı olacak.

MEB’den çifte tatil müjdesi! Okullar 4 gün oldu! Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

Ülkemizde resmi tatil günlerinde okullar eğitim öğretim faaliyetlerine ara vermektedir. 19 Mayıs resmi tatil olduğundan okullar kapalı olacak.

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