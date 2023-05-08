MEB’den çifte tatil müjdesi! Okullar 4 gün oldu! Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

19 MAYIS TATİLİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl cuma gününe denk gelmektedir. 19 Mayıs tarihi resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu sebeple kamu kurumları, üniversiteler, okullar, borsa, bankalar, noter ve aile hekimliği kapalı olacak.