MEB'den çifte tatil müjdesi! Okullar 4 gün oldu! Mahmut Özer açıkladı öğrenciler sevinçten havalara uçtu! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...
MEB'den öğrencilere sevindiren tatil müjdesi! Milyonlarca öğrenci sevinçten havalara uçacak! Bu ay anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrenciler toplam 3 kez tatil yapacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den peş peşe son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakan Özer'in açıklamasına göre önümüzdeki hafta sadece 4 gün okul var. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken öğrencileri ilgilendiren karar da çıktı. 15 Mayıs'ta okul var mı sorusuna yanıt geldi. Öte yandan 19 Mayıs tatili de yaklaşıyor. İşte detaylar...
08.05.2023 17:59 - Son Güncelleme: 08.05.2023 17:59
O hafta 3 gün tatil 4 gün ders olacak! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni kararını açıkladı. MEB'den çifte tatil müjdesi geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer az evvel açıkladı.