MEB’den tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Kapatıyoruz’ diyerek duyurdu! İlkokul, ortaokul, liseler 15-16-17-18-19 Mayıs’ta 1 hafta ara...

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler 15-16-17-18-19 Mayıs'ta tatil yapacak mı merak edilirken MEB'den seçim tatili açıklaması geldi. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek seçimle birlikte okullar da tatil edilecek. Hafta sonunun da birleşmesiyle öğrencileri 3 gün tatil bekliyor. Öte yandan 19 Mayıs'ta da 1 tatil bulunuyor. Peki 15-16-17-18-19 Mayıs'ta okul tatili birleştirilecek mi? Okullar 1 hafta tatil olacak mı? İşte son dakika MEB açıklamaları...