MEB'den tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Kapatıyoruz' diyerek duyurdu! İlkokul, ortaokul, liseler 15-16-17-18-19 Mayıs'ta 1 hafta ara...
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan son dakika açıklamalar öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Önümüzde seçim var. Bu noktada öğrenciler seçimden sonraki gün tatil mi merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Mhamut Özer 15 Mayıs'ta okulların tatil edildiğini duyurdu. Gözler bu kez 19 Mayıs'a çevrildi. Peki 15-16-17-18-19 Mayıs okullar tatil mi? 15-19 Mayıs tatili birleştirilecek mi? Okullar 1 hafta tatil olacak mı? İşte MEB son dakika Mahmut Özer açıklamaları...
Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler 15-16-17-18-19 Mayıs'ta tatil yapacak mı merak edilirken MEB'den seçim tatili açıklaması geldi. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek seçimle birlikte okullar da tatil edilecek. Hafta sonunun da birleşmesiyle öğrencileri 3 gün tatil bekliyor. Öte yandan 19 Mayıs'ta da 1 tatil bulunuyor. Peki 15-16-17-18-19 Mayıs'ta okul tatili birleştirilecek mi? Okullar 1 hafta tatil olacak mı? İşte son dakika MEB açıklamaları...
MAHMUT ÖZER'DEN TATİL AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs tarihinde okulların eğitim öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." açıklamasında bulundu.