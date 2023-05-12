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Haberler Eğitim MEB'den tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Kapatıyoruz' diyerek duyurdu! İlkokul, ortaokul, liseler 15-16-17-18-19 Mayıs'ta 1 hafta ara...

MEB'den tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Kapatıyoruz' diyerek duyurdu! İlkokul, ortaokul, liseler 15-16-17-18-19 Mayıs'ta 1 hafta ara...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan son dakika açıklamalar öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Önümüzde seçim var. Bu noktada öğrenciler seçimden sonraki gün tatil mi merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Mhamut Özer 15 Mayıs'ta okulların tatil edildiğini duyurdu. Gözler bu kez 19 Mayıs'a çevrildi. Peki 15-16-17-18-19 Mayıs okullar tatil mi? 15-19 Mayıs tatili birleştirilecek mi? Okullar 1 hafta tatil olacak mı? İşte MEB son dakika Mahmut Özer açıklamaları...

12.05.2023 18:00 - Son Güncelleme: 12.05.2023 18:00
MEB’den tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Kapatıyoruz’ diyerek duyurdu! İlkokul, ortaokul, liseler 15-16-17-18-19 Mayıs’ta 1 hafta ara...

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler 15-16-17-18-19 Mayıs'ta tatil yapacak mı merak edilirken MEB'den seçim tatili açıklaması geldi. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek seçimle birlikte okullar da tatil edilecek. Hafta sonunun da birleşmesiyle öğrencileri 3 gün tatil bekliyor. Öte yandan 19 Mayıs'ta da 1 tatil bulunuyor. Peki 15-16-17-18-19 Mayıs'ta okul tatili birleştirilecek mi? Okullar 1 hafta tatil olacak mı? İşte son dakika MEB açıklamaları...

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MEB’den tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Kapatıyoruz’ diyerek duyurdu! İlkokul, ortaokul, liseler 15-16-17-18-19 Mayıs’ta 1 hafta ara...

ÖĞRENCİLER BU HABERE ÇOK SEVİNECEK!

Öğrenciler yarından itibaren 3 gün tatil yapacak. 13 - 14 - 15 Mayıs'ta okullar tatil. Pazar günü Türkiye sandık başına geçecek. Pazartesi günü de okullar tatil edildi.

MEB’den tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Kapatıyoruz’ diyerek duyurdu! İlkokul, ortaokul, liseler 15-16-17-18-19 Mayıs’ta 1 hafta ara...

MAHMUT ÖZER'DEN TATİL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs tarihinde okulların eğitim öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." açıklamasında bulundu.

MEB’den tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Kapatıyoruz’ diyerek duyurdu! İlkokul, ortaokul, liseler 15-16-17-18-19 Mayıs’ta 1 hafta ara...

Buna göre; Seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs'ta okullar 1 günlük süreyle tatil ilan edildi.

MEB’den tatil müjdesi! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Kapatıyoruz’ diyerek duyurdu! İlkokul, ortaokul, liseler 15-16-17-18-19 Mayıs’ta 1 hafta ara...

15-16-17-18-19 MAYIS'TA 1 HAFTA ARA TATİL VAR MI?

Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Buna göre 19 Mayıs Cuma günü de okullar tatil.

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