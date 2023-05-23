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Haberler Eğitim MEB'den flaş TATİL kararı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Okullar kapanıyor' diyerek açıkladı!

MEB'den flaş TATİL kararı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Okullar kapanıyor' diyerek açıkladı!

MEB'den kararlar geldi! Öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiriyor! Okulların ne zaman kapanacağı netleşti. Yaz tatili ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Telafi eğitim ne zaman, hangi illerde yapılacak, zorunlu mu? Bakan Özer 'Okullar kapanıyor' diyerek açıkladı!

23.05.2023 10:14 - Son Güncelleme: 23.05.2023 10:14
İlkokul, ortaokul, liseler 29 Mayıs, 16 Haziran’da... MEB’den flaş TATİL kararı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Okullar kapanıyor’ diyerek açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika flaş açıklamalar geldi. MEB kararını verdi okullar o tarihlerde tatil olacak. Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liselilere müjdeli haber az evvel duyuruldu. 29 Mayıs seçimden sonraki gün okullar tatil edildi. Bakan Özer, ''Seçimden sonra okullarımızı eğitim-öğretime hazırlamak için 29 Mayıs Pazartesi günü okullarımızı tatil edeceğiz.'' dedi. Yaz tatil, ve telafi eğitim hakkında da karar çıktı. İşte son dakika kritik detaylar...

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İlkokul, ortaokul, liseler 29 Mayıs, 16 Haziran’da... MEB’den flaş TATİL kararı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Okullar kapanıyor’ diyerek açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gündeme dair soruları yanıtladı.

İlkokul, ortaokul, liseler 29 Mayıs, 16 Haziran’da... MEB’den flaş TATİL kararı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Okullar kapanıyor’ diyerek açıkladı!

Özer'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

''16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık.

İlkokul, ortaokul, liseler 29 Mayıs, 16 Haziran’da... MEB’den flaş TATİL kararı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Okullar kapanıyor’ diyerek açıkladı!

1 Ağustos-1 Eylül arasında deprem bölgesinde telafi eğitimi olacak. Her şeyimizi hazırladık.

İlkokul, ortaokul, liseler 29 Mayıs, 16 Haziran’da... MEB’den flaş TATİL kararı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Okullar kapanıyor’ diyerek açıkladı!

2023-2024 eğitim öğretim dönemine başlarken 1 aylık daha telafi eğitimi yapacağız.

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