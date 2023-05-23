MEB'den flaş TATİL kararı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Okullar kapanıyor' diyerek açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika flaş açıklamalar geldi. MEB kararını verdi okullar o tarihlerde tatil olacak. Milyonlarca öğrenci bu haberi bekliyordu! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liselilere müjdeli haber az evvel duyuruldu. 29 Mayıs seçimden sonraki gün okullar tatil edildi. Bakan Özer, ''Seçimden sonra okullarımızı eğitim-öğretime hazırlamak için 29 Mayıs Pazartesi günü okullarımızı tatil edeceğiz.'' dedi. Yaz tatil, ve telafi eğitim hakkında da karar çıktı. İşte son dakika kritik detaylar...