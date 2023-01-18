MEB ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI! 18 Ocak MEBBİS Öğretmen mazeret tayini 2023 yerleştirme sonuç ekranı personel.meb.gov.tr!

MEB'den yapılan açıklamaya göre Öğretmenlerin eş durumu ve diğer nedenlerle yer değiştirme atama sonuçları, mebbis.meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 20 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren yapılacak. İşte, MEB öğretmen özür grubu atama sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.