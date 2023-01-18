Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? ZAMLI İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu? 2023 PYBS burs miktarı: İlkokul, ortaokul, lise...

Ortaokul 5,6,7,8, hazırlık sınıfı ve lise 9,10 ve 11'nci sınıf kademesinde eğitim gören öğrencilere yönelik her yıl düzenlenen İOKBS burs sınavı bu yıl da tamamlandı. Öğrenciler burslarına alacağı günü beklerken bir yandan zam ne kadar alacaklarını merak etmeye başladı. Ocak ayında yapılan memur, emekli, asgari ücretli zammıyla ve KYK bursuna işlenen zamla birlikte gözler İOKBS burs miktarına çevrildi. Peki 2023 İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu? Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak?