Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? ZAMLI İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu? 2023 PYBS burs miktarı: İlkokul, ortaokul, lise...
Bursluluk parası yattı mı, ne kadar yatacak sorusu son günlerde öğrenciler tarafından sıkça araştırılır oldu. 2023 yılında eski adıyla Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) , yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 4 Eylül 2022 Pazar günü uygulandı. 23 Eylül 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Öğrenciler şimdi burslarının yatacağı gün için bekleyişte. Peki Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ZAMLI İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu? 2023 PYBS burs miktarı: Ortaokul, lise.
18.01.2023 12:06 - Son Güncelleme: 18.01.2023 12:06
Ortaokul 5,6,7,8, hazırlık sınıfı ve lise 9,10 ve 11'nci sınıf kademesinde eğitim gören öğrencilere yönelik her yıl düzenlenen İOKBS burs sınavı bu yıl da tamamlandı. Öğrenciler burslarına alacağı günü beklerken bir yandan zam ne kadar alacaklarını merak etmeye başladı. Ocak ayında yapılan memur, emekli, asgari ücretli zammıyla ve KYK bursuna işlenen zamla birlikte gözler İOKBS burs miktarına çevrildi. Peki 2023 İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu? Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak?
Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak burs ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs ücreti 860 TL olacak. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.