MEB okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'İstanbul'da yeni bir başlangıç' deyip duyurdu! Bundan sonra...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Beşiktaş Yenilevent Anadolu Lisesi'nde Doğan Hızlan Kütüphanesi açılışına katıldı. Özer'in yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve kütüphaneye ismi verilen yazar Doğan Hızlan da açılışa katıldı. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapıldı. Bakan Özer, Vali Yerlikaya ile Doğan Hızlan daha sonra birlikte kütüphaneyi gezdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni gelişmeleri duyurdu. Beşiktaş Yenilevent Anadolu Lisesi'nde Doğan Hızlan Kütüphanesi açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Kütüphanelerin okulların kalbi olmasını istiyoruz ve bugün bu kütüphaneyle İstanbul'da yeni bir başlangıç daha yapmış oluyoruz.'' dedi. 2021 yılı sonu itibariyle okul öncesinden ilkokula, ilkokulda, ortaokula, ortaokuldan, liseye kadar ve şu anda Türkiye'de 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan tek bir okulun kalmadığını vurgulayan Özer kütüphanelerin yanı sıra kütüphanelerdeki kitap sayısı hakkında da bilgileri paylaştı. İşte detaylar...
"Okulların ilk açılacak ve son kapanacak yerler olduğu okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesi olduğu söylemini sadece bir retorik olmadığı kararlı bir iradenin arkasında olduğunu tüm Türkiye görmüş oldu ve tüm Türkiye şunu gördü. Gerekli önlemler alındığı zaman en güvenli, en korunaklı mekanlar bu toplumda okullardır" diye konuşan Mahmut Özer, aynı zamanda öğrencilerin iyi ortamlarda yetişmelerini sağlayabilmek için bakanlığın tüm imkanlarını seferber ettiğini dile getirdi.
"TÜRKİYE'DE KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI"
Bakan Özer, "Eğitimde fırsat eşitliğini merkeze aldık. Öğrencilerimizin iyi ortamlarda yetişmelerini sağlayabilmek için bakanlığımızın tüm imkanlarını seferber etmeye başladık. Ve bunun ilk adımını da 26 Ekim 2021 tarihinde Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" kampanyasıyla başlattık.