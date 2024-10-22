İstanbul ana sınıfı, ilkokul, ortaokul, liste ders saatleri değişikliği! MEB kararı verdi uygulama başladı! Valilik yeni ders süreleri...

İstanbul'da ders saatleri ile ilgili alınan karar, öğrenci ve velilerin gündeminde yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla valiliklere gönderilen genelgede, ders saatlerinin eğitim kalitesini aksatmayacak şekilde düzenlenmesi istendi. Yetki İstanbul Valiliğine bırakılırken, özellikle ikili eğitim yapan okullarda değişikliklerin uygulanacağı belirtildi. Öğrenciler ve veliler, kendi okullarındaki ders sürelerinin ne şekilde etkilendiğini merak ediyor. Bazı ilçelerde ders sürelerinin 40 dakikadan 35 dakikaya düşürüldüğü yönündeki iddialar da tartışılıyor.

🏫 VALİLİKLERE YETKİ VERİLDİ Derslerin başlama ve bitiş saatlerinin belirlenmesi konusunda yetki valiliklere bırakıldı. MEB'in genelgesinde, derslerin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde planlanması gerektiği vurgulandı. Özellikle gün doğumu ve batımı gibi faktörler ile öğrencilerin okul ulaşımındaki zorluklar dikkate alınarak düzenlemelerin yapılması istendi. 📌 İSTANBUL'DA DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ? İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) genelgesine dayanarak 34 ilçede ikili eğitim yapan okullarda ders saatlerinde değişiklik yaptı.