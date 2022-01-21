MEB flaş gelişmeyi duyurdu ve uzatıldı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den kritik açıklama geldi! Öğrenciler 7 Şubat’a kadar...

2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. dönemi bugün sona erdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlamıştı. Normalleşmeye geçilmesiyle birlikte 1. dönemim tamamını yüz yüze alan öğrenciler 21 Ocak Cuma günü de son derslerine girdi. MEB'e bağlı okullarda karneler geçtiğimiz yıl dijital ortamda verilirken, bu yıl yüz yüze okullarda dağıtıldı. Karnelerini alan öğrenciler 2 haftalık yarıyıl tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğrencilere bir duyuru yaptı. Buna göre olumsuz hava şartları nedeniyle seçmeli dersler için tercih süreci uzatıldı. İşte detaylar...