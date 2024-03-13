MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf sınav soruları FULL - PDF indir! 2. dönem 1. yazılı sınavı örnek soruları yayımlandı!

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MEB'in bu girişimi, öğrencilere yönelik rehberlik ve destek hizmetlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları, öğrencilerin sınavlara olan bakış açılarını değiştirebilir ve onlara sınav stratejileri konusunda yeni perspektifler sunabilir. Açık uçlu soruların ön planda olduğu bu yeni sınav formatı, öğrencilerin bilgi ve becerilerini daha etkin bir şekilde sergilemelerine olanak tanıyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 1'inci yazılı sınavları için örnek soru kitapçıklarını ve çözüm videolarını öğrencilere sundu.