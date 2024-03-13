MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf sınav soruları FULL - PDF indir! 2. dönem 1. yazılı sınavı örnek soruları yayımlandı!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ikinci dönem 1'inci yazılı sınavlarına daha iyi hazırlanabilmeleri için önemli bir adım attı. Bakanlık, sınavlara yönelik örnek soru kitapçıklarını ve bu soruların çözümlerini içeren videoları resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. Açıklamada, sınav formatının özellikle açık uçlu soruları kapsadığı ve bu materyallerin, öğrencilerin sınav stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olacağı vurgulandı.
MEB'in bu girişimi, öğrencilere yönelik rehberlik ve destek hizmetlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları, öğrencilerin sınavlara olan bakış açılarını değiştirebilir ve onlara sınav stratejileri konusunda yeni perspektifler sunabilir. Açık uçlu soruların ön planda olduğu bu yeni sınav formatı, öğrencilerin bilgi ve becerilerini daha etkin bir şekilde sergilemelerine olanak tanıyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem 1'inci yazılı sınavları için örnek soru kitapçıklarını ve çözüm videolarını öğrencilere sundu.
2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?
🔶 Tam gün eğitim veren okullar ve sabahçı gruplar için ortak yazılı sınavlar;
🔶 6. sınıf Türkçe dersi sınavı 26 Mart günü saat 09:40 - 10:20 arasında olacak ve 16 soru sorulacak, 40 dakika süre verilecek.
🔶 6. sınıf Matematik dersi sınavı 27 Mart günü saat 09:40 - 10:20 arasında uygulanacak. Sınavda 10 soru olacak ve 40 dakika süre verilecek.