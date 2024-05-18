MEB 20.000 atama BRANŞ ve KADRO PDF listesi! Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen, İngilizce...

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru sürecini resmen başlattı. Söz konusu atama duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanarak öğretmen adaylarına duyuruldu. Bu önemli duyuru, öğretmen olma hayali kuran binlerce aday için büyük bir fırsat sunuyor. Başvuru süreci ve detaylar hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular belirli tarihler arasında kabul edilecek. Adaylar, bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayabilecekler.
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuruların alınacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.
BAŞVURU TARİHİ VERİLDİ
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.
Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.