MEB 20.000 atama BRANŞ ve KADRO PDF listesi! Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen, İngilizce...

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru sürecini resmen başlattı. Söz konusu atama duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanarak öğretmen adaylarına duyuruldu. Bu önemli duyuru, öğretmen olma hayali kuran binlerce aday için büyük bir fırsat sunuyor. Başvuru süreci ve detaylar hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular belirli tarihler arasında kabul edilecek. Adaylar, bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayabilecekler.