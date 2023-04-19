FULL soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2023! ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevapları PDF indir!

ÖBA Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu sınav soruları ve cevapları gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler eğitimlere katılabiliyor. Peki FULL soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?