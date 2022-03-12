14 Mart Pazartesi okul var mı? ❄ KAR TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? İlkokul, ortaokul, lise, üniversiteler ne zaman açılacak belli oldu! MEB- YÖK açıklama

Meteoroloji'den gelen kar uyarısı sonrası başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin 20'sinden fazla şehrinde okullar tatil edildi. Milyonlarca öğrenci şimdi kar tatilinin ne zaman sona ereceğini ve okulların ne zaman açılacağını araştırmaya koyuldu. Peki Okullarda kar tatili ne zaman bitiyor? İlkokul, ortaokul, lise, üniversiteler ne zaman açılacak? 14 Mart Pazartesi okul var mı? YÖK'ten ve MEB'den açıklama geldi. İşte son dakika gelişmelerin detayları...