14 Mart Pazartesi okul var mı? ❄ KAR TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK? İlkokul, ortaokul, lise, üniversiteler ne zaman açılacak belli oldu! MEB- YÖK açıklama
Meteoroloji'den peş peşe duyurulan yoğun kar yağışı uyarıları tedbirleri de beraberinde getirdi. Özellikle İstanbul'da şiddetini artırması beklenen yağış nedeniyle bir çok önlem alındı. Bu kapsamda yüz yüze eğitime geçici süreliğine ara verildi. Bununla birlikte MEB'e ve YÖK'e bağlı okullarda okuyan öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak etmeye başladı. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri kar tatili ne zaman bitecek? 14 Mart Pazartesi okul var mı? Okullar ne zaman açılacak? sorularını araştırmaya başladı. Son dakika haberine göre MEB ve YÖK'ten açıklama geldi.
Meteoroloji'den gelen kar uyarısı sonrası başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin 20'sinden fazla şehrinde okullar tatil edildi. Milyonlarca öğrenci şimdi kar tatilinin ne zaman sona ereceğini ve okulların ne zaman açılacağını araştırmaya koyuldu. Peki Okullarda kar tatili ne zaman bitiyor? İlkokul, ortaokul, lise, üniversiteler ne zaman açılacak? 14 Mart Pazartesi okul var mı? YÖK'ten ve MEB'den açıklama geldi. İşte son dakika gelişmelerin detayları...
İstanbul Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle;
''Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;
1-10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,