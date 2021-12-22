Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer resmen duyurdu, okullarda artık 15 dakika olacak! Kritik aşamaya gelindi onay verildiğinde...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önemli bir adım attı. 3 ay önce okulların başlattığı antijen kiti üretimi ile ilgili AR-GE çalışmalarının sonuç vermesi üzerine seri üretim için gerekli tüm yatırım yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Çalışmalarımızın kısa sürede meyvelerini vermesinden oldukça memnunuz. Tükürükten alınan numunelerden 15 dakika gibi kısa sürede sonuç alınabiliyor. dedi. Artık okullarda öğretmen ve öğrenciler, üretile bu antijen kitlerini kullanabilecekler. Onay işlemi tamamlandığında...
Koronavirüs salgını devam ederken, yüz yüze eğitim de tüm tedbirler altında sürüyor. Pandemi nedeniyle uzun bir süre okullarından uzak olan öğrenciler 6 Eylül'de sınıflarına ve arkadaşlarına kavuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liseleri tarafından üretilen antijen kitleri hakkında gelinen son aşamayı anlattı. Özer "Test kitini okullarda kullandığımızda salgının yayılımını çok daha kısa sürede önceden önleyebilme imkânımız olacak. '' ifadelerini kullandı.
ONAY BEKLENİYOR!
Pandemide "hızlı antijen kiti" için Avrupa'nın bazı ülkeleri dev bütçeler ayırdı. Bir çok ülke MEB'e bağlı iki meslek lisesinin Bursa'da geliştirdiği teknolojiye talip! Dünyadaki diğer kitlere bakıldığında yüksek performansı, düşük maliyeti ve 15 dakikada sonuç vermesiyle dikkat çeken test kiti için Sağlık Bakanlığı onayı alındığında ihracat süreci başlatılacak.
EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
Millî Eğitim Bakanlığı, üretim maliyetleri oldukça pahalı olan testlerin üretimi için meslek liselerinin gücünü harekete geçirdi. Kovid-19 antijen test kiti, Bursa Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve aynı zamanda AR-GE merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretiliyor.
Öğretmen ve öğrenciler tarafından kalıp tasarımları hazırlanarak piyasadaki eş değerlerinin 3'te 1'i maliyetine üretimleri yapılan kitler, paketlenerek kullanıma hazır hâle getiriliyor. Ayrıca antijen kitinin seri üretimine yönelik çalışmalar da tamamlandı. Meslek liselerinde ayda 10 milyon antijen kiti üretimi yapabilecek şekilde gerekli yatırımlar tamamlandı.
Türkiye'de bu alanda üretilen tek çalışma olma özelliği de bulunan ürünün "BRS-CA" adı altında marka tescil işlemleri ile Sağlık Bakanlığı onay süreci devam ediyor. Eğitimin salgın koşullarında devam ettirilebilmesi için temaslı öğrencilere ve aşısız öğretmenlere yönelik PCR testi uygulamaları hâlâ sıcak gündemini korurken antijen test kitinin, yüz yüze eğitimi kolaylaştırıcılığının yanında ülke ekonomisine de büyük katkısının olması bekleniyor.