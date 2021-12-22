Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer resmen duyurdu, okullarda artık 15 dakika olacak! Kritik aşamaya gelindi onay verildiğinde...

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Millî Eğitim Bakanlığı, üretim maliyetleri oldukça pahalı olan testlerin üretimi için meslek liselerinin gücünü harekete geçirdi. Kovid-19 antijen test kiti, Bursa Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve aynı zamanda AR-GE merkezi olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretiliyor.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından kalıp tasarımları hazırlanarak piyasadaki eş değerlerinin 3'te 1'i maliyetine üretimleri yapılan kitler, paketlenerek kullanıma hazır hâle getiriliyor. Ayrıca antijen kitinin seri üretimine yönelik çalışmalar da tamamlandı. Meslek liselerinde ayda 10 milyon antijen kiti üretimi yapabilecek şekilde gerekli yatırımlar tamamlandı.