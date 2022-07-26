Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri 2022! ATA AÖF taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık açıköğretim bölümleri

AÖF TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 19 Temmuz 2022 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklamayla YKS 2022 Tercih kılavuzunun yayınlandığını ifade etmişti. Buna göre, 2022 AÖF taban puanları da belli oldu. İşte yeni oluşan AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...