Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri 2022! ATA AÖF taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık açıköğretim bölümleri
YKS tercihleri için beklenen gün geldi çattı. Öğrenciler tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Bu bağlamda açıköğretim üniversitleri lisans ve önlisans bölümleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Adaylar aldıkları puanlara göre tercih yapmak için kolları sıvadı. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir? 2 yıllık / 4 yıllık açıköğretim bölümleri neler? İşte Açıköğretim ATA AÖF taban puanları 2022!
YKS tercihleri için geri sayım sona erdi. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak öğrenciler açıköğretim bölümleri hakkında araştırmalar yapmaya başladı. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bölümleri nedir? 2 yıllık / 4 yıllık açıköğretim bölümleri neler? İşte Açıköğretim ATA AÖF taban puanları 2022
AÖF TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Eskişehir Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 19 Temmuz 2022 tarihinde Twitter'dan yaptığı açıklamayla YKS 2022 Tercih kılavuzunun yayınlandığını ifade etmişti. Buna göre, 2022 AÖF taban puanları da belli oldu. İşte yeni oluşan AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 1200 30 13 902838 240.76077
Aşçılık (Açıköğretim) 2 TYT 1500 38 13 1201924 217.11015
Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) 2 TYT 1400 35 13 1281496 211.34929
Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) 2 TYT 600 15 13 764075 252.51914
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) 2 TYT 1000 25 13 1324893 208.40383
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) 2 TYT 500 13 13 1384844 204.46048
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) 2 TYT 400 10 13 1253273 213.36161
Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) 2 TYT 2800 70 13 993928 233.02218
Dış Ticaret (Açıköğretim) 2 TYT 900 23 13 1220113 215.74898
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) 2 TYT 800 20 13 1040105 229.29789
Emlak Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 450 12 13 1180295 218.73489
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) 2 TYT 1700 43 13 1555818 192.57199
Ev İdaresi (Açıköğretim) 2 TYT 1000 25 13 1556757 192.48854
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) 2 TYT 650 17 13 1353122 206.53361
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) 2 TYT 2550 64 13 1453767 199.96977
İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) 2 TYT 14500 363 13
İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) 2 TYT 300 8 13, 14, 15 1095232 225.06965
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 1100 28 13 1162616 220.05708
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) 2 TYT 1200 30 13 866036 243.90832