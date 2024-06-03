Bu okullara giden zengin olacak! Türkiye'deki en iyi liseler listesi! 2024 en iyi liseler hangileri?

Türkiye'deki milyonlarca anne baba ve öğrenciyi yakından ilgilendiren liseler sıralaması nihayet açıklandı. Taban puanı ve yüzdelik dilim kriterlerine göre belirlenen bu listede, Türkiye'nin en başarılı 10 lisesi yer alıyor. Listenin zirvesinde Galatasaray Lisesi bulunurken, İstanbul Erkek Lisesi ikinci sırayı aldı. Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Galatasaray Lisesi, taban puanı ve yüzdelik dilim açısından zirvede yer alıyor. Tarihi başarısı ve akademik kalitesiyle öne çıkan okul, her yıl ülkenin en başarılı öğrencilerini kabul ediyor. İşte Türkiye'nin en prestijli liseleri ve başarıları...
Türkiye'deki en iyi liseler genellikle çeşitli kriterlere göre değerlendiriliyor. Bu kriterler arasında üniversiteye yerleştirme başarısı, ulusal ve uluslararası sınavlardaki performans, akademik kadro kalitesi, öğrenci profilinin başarı düzeyi, okulun fiziksel imkanları ve sunduğu sosyal ve kültürel faaliyetler yer alıyor. İşte Türkiye'nin en iyi liselerinden bazıları...
EN İYİ DEVLET LİSELERİ
🔶Galatasaray Lisesi (İstanbul)
🔶İstanbul Erkek Lisesi (İstanbul)
🔶Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)
🔶Ankara Fen Lisesi (Ankara)