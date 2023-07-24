Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? sonuc.meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2023! e-okul.meb.gov.tr: LGS tercih yerleştirme sonuç ekranı:
Öğrenciler ve aileleri, büyük bir heyecanla bekledikleri LGS sonuçlarına ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) son dakika açıklamalarını yakından takip ediyorlar. LGS nakil tercihleri, öğrencilere sınav sonuçlarına göre başka okullara geçiş yapma fırsatı sunuyor. Tercihlerini gözden geçirerek, istedikleri liselere yerleşme şansını elde eden öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılında farklı bir okulda eğitim görmeye başlayacaklar.
LGS tercih sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçlarını "meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklıyor. Heyecanla beklenen sonuçlar, öğrenciler ve aileler tarafından büyük bir merakla sorgulanıyor. LGS sürecinin önemli aşamalarından biri olan tercih dönemi, öğrencilere gelecekteki eğitim kariyerlerini şekillendirmek adına büyük bir önem taşıyor. Tercihlerin sonuçlarına göre öğrenciler, hayal ettikleri liseye yerleşme fırsatı elde ediyorlar. Peki, Hangi liseye gittiğimi nasıl öğrenebilirim? LGS 1. tercih sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih tarihleri netleşti.
LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapıldı. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam etti.
Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.