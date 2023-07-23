LGS T.C KİMLİK NO İLE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! LGS yerleştirme sonuç e-Devlet: LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır?
2023-LGS tercih sonuçlarını adaylar, TC Kimlik Numaraları ve şifreleriyle MEBnin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor. Liseye Geçiş Sınavı'na giren adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için büyük bir heyecanla sonuçları sorgulama sayfasına akın etti. MEB sayfasından (meb.gov.tr) sonuçlar kolayca sorgulanabiliyor. Peki LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçlarına nasıl bakılır? e-Devlet'ten LGS sonucu öğrenilebilir mi? LGS okullar ne zaman belli olacak? İşte LGS T.C KİMLİK NO İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada LGS tercih sonuçlarının 23 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuştu. Adaylar LGS yerleştirme sonuçlarını sorgulamak için yoğun olarak meb.gov.tr ve sonuc.meb.gov.tr adreslerine giriş yapıyor. Peki T.C kimlik no ile LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır? LGS okullar ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
LGS tercih süreci sona erdi. Öğrenciler, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta yerleştirilecek.
LGS T.C KİMLİK NO İLE SORGULAMA YAPMA
Her öğrencinin yer aldığı e - Okul sistemi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilmek mümkün olduğun gibi LGS tercih sonuçlarını da öğrenebilmek mümkün. 24 Temmuz'da açıklanacağı duyurulan LGS tercih sonuçları e - Okul VBS sisteminden de öğreniliyor. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra T.C kimlik numaralarını yazarak sonuç sorgulama yapabilecek.
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E-DEVLET MEB SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.