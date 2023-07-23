LGS T.C KİMLİK NO İLE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! LGS yerleştirme sonuç e-Devlet: LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada LGS tercih sonuçlarının 23 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuştu. Adaylar LGS yerleştirme sonuçlarını sorgulamak için yoğun olarak meb.gov.tr ve sonuc.meb.gov.tr adreslerine giriş yapıyor. Peki T.C kimlik no ile LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır? LGS okullar ne zaman belli olacak? İşte detaylar...