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Haberler Eğitim LGS zor muydu, kolay mıydı? Sözel Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce... LGS sınavı soruları nasıldı? LGS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER!

LGS zor muydu, kolay mıydı? Sözel Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce... LGS sınavı soruları nasıldı? LGS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER!

LGS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! Sosyal medyada hareketli dakikalar yaşanıyor. Milyonlarca öğrenci hayallerindeki liseye yerleşebilmek için LGS sınavında ter döktü. Öğrenciler sınav sonrası özellikle rakiplerinin yorumlarını merak etti. LGS sınavından çıktıktan sonra hemen cep telefonlarına, bilgisayarlarına sarılan adaylar diğer adayların sınav yorumlarını araştırmaya başladı. Peki LGS sınavı 1. oturum soruları nasıldı? LGS zor muydu, kolay mıydı? İşte son dakika Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce LGS yorumları...

06.06.2022 08:37 - Son Güncelleme: 06.06.2022 08:37
LGS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER: LGS sınavı 1. oturum soruları nasıldı? LGS zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce...

Liseye geçişte en çnemli baraj olan LGS sınavı tamamlandı. 2 oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu 09:30'da ikinci oturumu da 11:30'da gerçekleşirildi. Bu yıl LGS'ye 1 milyon 236 bin öğrenci katılım gösterdi. Sınav sonrası tüm öğrenciler hemen sosyal medya üzerinden diğer öğrencilerin sorular hakkındaki yorumlarını araştırmaya başladı. Peki LGS sınavı 1. oturum soruları (Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce) nasıldı? LGS zor muydu, kolay mıydı? İşte LGS YORUMLARI 2022 TWİTTER...

GALERİ DEVAM EDİYOR
LGS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER: LGS sınavı 1. oturum soruları nasıldı? LGS zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce...

LGS SINAVI NASILDI, ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

LGS 2022 sınavından çıkan adaylar Twitter üzerinden paylaşımlar yapmaya başladı. İşte o paylaşımlardan bazıları...

LGS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER: LGS sınavı 1. oturum soruları nasıldı? LGS zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce...

LGS ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

👉Metehan Efe Şahin: O kadar zor değildi ama iki üç emin olmadığım soru vardı. Türkçe'den iki tane yapamadığım soru oldu onun dışında hepsini cevapladım. İkinci oturum da iyi geçerse, istediğim okul olan Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi'ne yaklaştığımı düşünüyorum.

LGS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER: LGS sınavı 1. oturum SÖZEL soruları nasıldı? LGS zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce...

👉İbrahim Şahin: Sınava hazırlık için dershaneye gönderdik özel dersler aldırdık. İlk oturumun nasıl geçtiğini sordum, ikinci oturum için şans diledim. O bizim göz bebeğimiz stres yaşamamasını da özellikle söyledim.

LGS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER: LGS sınavı 1. oturum SÖZEL soruları nasıldı? LGS zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce...

👉Emre Gümüş: İnkılap'ta ve Türkçe'de bir boşum var. Sorular için ne kolay ne zor diyebilirim. Beni şıklar arasında çelişkide bırakan bir soru oldu.

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