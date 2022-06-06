LGS zor muydu, kolay mıydı? Sözel Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce... LGS sınavı soruları nasıldı? LGS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER!
LGS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! Sosyal medyada hareketli dakikalar yaşanıyor. Milyonlarca öğrenci hayallerindeki liseye yerleşebilmek için LGS sınavında ter döktü. Öğrenciler sınav sonrası özellikle rakiplerinin yorumlarını merak etti. LGS sınavından çıktıktan sonra hemen cep telefonlarına, bilgisayarlarına sarılan adaylar diğer adayların sınav yorumlarını araştırmaya başladı. Peki LGS sınavı 1. oturum soruları nasıldı? LGS zor muydu, kolay mıydı? İşte son dakika Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce LGS yorumları...
06.06.2022 08:37 - Son Güncelleme: 06.06.2022 08:37
Liseye geçişte en çnemli baraj olan LGS sınavı tamamlandı. 2 oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu 09:30'da ikinci oturumu da 11:30'da gerçekleşirildi. Bu yıl LGS'ye 1 milyon 236 bin öğrenci katılım gösterdi. Sınav sonrası tüm öğrenciler hemen sosyal medya üzerinden diğer öğrencilerin sorular hakkındaki yorumlarını araştırmaya başladı. Peki LGS sınavı 1. oturum soruları (Türkçe, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce) nasıldı? LGS zor muydu, kolay mıydı? İşte LGS YORUMLARI 2022 TWİTTER...