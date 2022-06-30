30 Haziran 2022 LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? LGS birincisi kim oldu 2022? LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan?

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuyla öğrencilerin tercihlerini nasıl yapacaklarına ilişkin koşullar da belli olacak. Geçen yıllardaki sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler için yerel yerleştirme okul tercihinde bulunma zorunluluğunun bu yıl da geçerli olacağı tahmin ediliyor.