KYK YEMEK SAATLERİ 2025-2026: KYK'da kahvaltı kaçta başlıyor ve bitiyor? KYK akşam yemeği kaça kadar?

Üniversite öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan biri de KYK yurtlarında kahvaltı ve yemek saatleri oluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen zaman aralığında verilen kahvaltı ve yemekler öğrencilere destek sağlıyor. Peki KYK kahvaltısı saat kaçta başlıyor ve saat kaçta bitiyor? KYK akşam yemeği saat kaça kadar?

Giriş Tarihi :16 Eylül 2025 , 16:25 Güncelleme Tarihi :16 Eylül 2025 , 16:31
Üniversite öğrencileri KYK yurtlarındaki kahvaltı ve yemek saatlerini merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen saatler içerisinde sunulan yemekler, öğrencilerin hem beslenme hem de maddi destek açısından avantaj sağlıyor.

KYK YURTLARINDA KAHVALTI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

KYK yurtlarında kahvaltı yardımı hafta içi 06.30-12.00 saatleri arasında sağlanıyor.

Hafta sonu ise 06.30-12.30 saatleri arasında uygulanmaktadır.

KYK AKŞAM YEMEĞİ SAAT KAÇA KADAR?

KYK yurtlarında akşam yemeği saati 16.00'da başlayıp 22.30'da bitiyor.

KYK yemek ücreti ne kadar?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde yer alan bilgilendirme metni aşağıdaki gibidir;

Yurtlarımızda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemek fiyatları ve gramajları tüm yurtlarımızda uygulanmak üzere Usul ve Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız tarafından belirlenmiş olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir.

Yurtlarımızda kesin kayıtlı olarak barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; sabah kahvaltısı için 75,00 TL, akşam yemeği için 145,00 TL olmak üzere toplam 220,00 TL olarak uygulanmaktadır. Öğrenciler beslenme yardımlarını, kahvaltı menüsünde ve akşam yemeği menüsünde parmak izini okutarak alabilmektedir.

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 240,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.

Kaynak: AA arşiv foto, Takvim arşiv foto, KYK