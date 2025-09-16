KYK YEMEK SAATLERİ 2025-2026: KYK’da kahvaltı kaçta başlıyor ve bitiyor? KYK akşam yemeği kaça kadar?

Üniversite öğrencileri KYK yurtlarındaki kahvaltı ve yemek saatlerini merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen saatler içerisinde sunulan yemekler, öğrencilerin hem beslenme hem de maddi destek açısından avantaj sağlıyor.

KYK yemek ücreti ne kadar?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde yer alan bilgilendirme metni aşağıdaki gibidir;

Yurtlarımızda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemek fiyatları ve gramajları tüm yurtlarımızda uygulanmak üzere Usul ve Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız tarafından belirlenmiş olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir.