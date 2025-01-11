Kreşlere yüzde 100’e yakın zam! Üniversite fiyatlarını bile geçti

Özel okul ücretlerine yüzde 54,8'lik zam sınırı getirildi. Söz konusu zam sınırının 3-4-5 yaş okul öncesi eğitim için de geçerli olduğu ifade edildi.
Ancak, bazı kurumların bu kurala uymadıkları ve velilerden fahiş ücretler istekleri tespit edildi.
Özellikle çalışan anne ve babalar çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına gönderirken, bunu fırsat bilen eğitim kurumları ücretlerine fahiş oranda zam yaptı.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÜCRETLERİ UÇTU
Öyle ki bazı kurumların okul öncesi eğitim için 1 milyonda TL'den fazla ücret istedikleri ortaya çıktı.
YÜZDE 100'DEN FAZLA ZAM
Yönetmeliğe "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz" ibaresi eklenmişti. Ancak bir özel okulun geçen yıl 385 bin lira olan 3-4-5 yaş anaokulu eğitim ücretine yüzde 109 oranında zam yaptığı ortaya çıktı. Aynı okul bu yıl 805 bin lira oldu. Bir diğer kurumsa okul öncesi ücretine yüzde 89 oranında zam yaptı. Geçen yıl 325 bin lira olan ücret, bu yıl 616 bin liraya çıktı. Bunun da erken kayıt altında indirimli fiyat olduğu öğrenildi.
"1 MİLYONU GEÇKİN ÜCRET İSTEDİLER"
ATV Haber'in ulaştığı bir başka kurum da fiyat tarifesini şu sözlerle açıkladı:
"Okul öncesi ücreti 1 milyon 34 bin TL. Sabah, öğle, ikindi yemeği KDV dahildir. 13 Ocak'tan sonra yükselecek ama ne kadar yükselecek onu ben de bilmiyorum"
Anaokulu sahibi/Öğretmen Gülşen Apaydın ise "Periyodik tablo gibi fiyat listeleri görüyoruz. Ben bunları bir eğitimci olarak hiç doğru bulmuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilan ettiği artış kadar artış yapabilir ancak okul" diye konuştu.
" FAZLADAN ÖDENİLEN PARAYI GERİ ALABİLİRSİNİZ"
Bazı kurumların Milli Eğitim Bakanlığı'na verdiği fiyat listesiyle, veliye söylediği ücretler aynı olmazken, çocuklarını okul öncesi eğitime gönderen velilerin fahiş fiyat uygulayan okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayet ederek, fazladan ödedikleri ücreti alabilecekleri öğrenildi.