Kreşlere yüzde 100’e yakın zam! Üniversite fiyatlarını bile geçti

YÜZDE 100'DEN FAZLA ZAM

Yönetmeliğe "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz" ibaresi eklenmişti. Ancak bir özel okulun geçen yıl 385 bin lira olan 3-4-5 yaş anaokulu eğitim ücretine yüzde 109 oranında zam yaptığı ortaya çıktı. Aynı okul bu yıl 805 bin lira oldu. Bir diğer kurumsa okul öncesi ücretine yüzde 89 oranında zam yaptı. Geçen yıl 325 bin lira olan ücret, bu yıl 616 bin liraya çıktı. Bunun da erken kayıt altında indirimli fiyat olduğu öğrenildi.