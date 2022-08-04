KPSS soruları çalındı mı? KPSS çalındığı iddia edilen o sorular! Twitter yorumlar! KPSS iptal olursa ne olur? KPSS SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ SON DAKİKA?

KPSS SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ SON DAKİKA? KPSS soruları çalındı mı? KPSS çalındığı iddia edilen sorular hangileri? KPSS iptal olursa ne olur? soruları sıklıkla araştırılır oldu. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hakkında ortaya atılan iddialar büyük yankı uyandırdı.