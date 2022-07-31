2022-KPSS Lisans temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu.