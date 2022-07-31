2022-KPSS Lisans temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...
ÖSYM, 2022- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek. İşte merak edilen tüm detaylar...
31.07.2022 18:18 - Son Güncelleme: 31.07.2022 18:27
"2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı