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Haberler Eğitim 2022-KPSS Lisans temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...

2022-KPSS Lisans temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...

ÖSYM, 2022- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek. İşte merak edilen tüm detaylar...

31.07.2022 18:18 - Son Güncelleme: 31.07.2022 18:27
2022-KPSS Lisans temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu.

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2022-KPSS Lisans temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

2022-KPSS Lisans temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...

"2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

2022-KPSS Lisans temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...

31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

2022-KPSS Lisans temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri...

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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