1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri... MEB’den flaş kayıt kararı! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ’Kesinlikle’ diyerek uyardı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 'Kesinlikle' diyerek uyardı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi yayımlandı. Takvime göre okullar bu yıl Eylül ayının 12'sinde açılacak. Yarıyıl tatilinin ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılması planlanıyor. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te de ikinci ara tatil yapılacak. İkinci ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirildi. Milyonlarca ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencisi tatiline devam ederken Bakan Özer'den flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar...