KPSS SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ SON DAKİKA? KPSS soruları çalındı mı? KPSS çalındığı iddia edilen o sorular! Twitter yorumlar! KPSS iptal olursa ne olur?
KPSS çalındığı iddia edilen soruları yoğun olarak milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 31 Temmuz'da gerçekleştirilen 2022 KPSS sınavı ile ilgili ortaya bir iddia ortaya atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan KPSS'deki bazı soruların daha önceden yayınlandığına ilişkin iddiaların ardından Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı verdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından da kopya soru iddialarıyla ilgili bir açıklama yayınlandı. Peki KPSS SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ SON DAKİKA? KPSS soruları çalındı mı? KPSS iptal olursa ne olur? Devlet Denetleme Kurumu nedir, görevleri neler? Devlet Denetleme Kurumu inceleme süresi ne kadar sürer? İşte KPSS çalındığı iddia edilen o sorular ve Twitter yorumları...
03.08.2022 09:49 - Son Güncelleme: 03.08.2022 09:49
KPSS SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ SON DAKİKA?
31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavında çıkan sorulardan bazılarının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında bir iddia ortaya atıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KPSS AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KPSS'de yaşanan kopya soru iddiası üzerine inceleme talimatı verdi.