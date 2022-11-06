KPSS Ortaöğretim zor muydu kolay mıydı? KPSS 2022 Öğrenci yorumları Twitter! KPSS lise sınav soruları nasıldı? Sözel-Sayısal Matematik, Türkçe, Tarih...
KPSS ortaöğretim sınavı soruları hakkında yorumlar araştırılmaya başlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar Twitter'da yapılan KPSS 2022 yorumlarını gündemine aldı. 6 Kasım Ortaöğretim sınav heyecanı sona erdi. Sınava giren adayların büyük çoğunluğu sınavla ilgili yorumları sık sık takip ediyor. Peki, KPSS Ortaöğretim zor muydu kolay mıydı? KPSS lise sınav soruları nasıldı? Sözel-Sayısal Matematik, Türkçe, Tarih zor muydu? İşte detaylar...
Saat 10.15'de başlayan ve 130 dakika süren KPSS Ortaöğretim'de adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür'den sorular soruldu. KPSS sınavından çıkan adaylar, sınav soruları ile ilgili yorumları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. KPSS Ortaöğretim sınavına, liselerden mezun olanlar ve sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan ancak sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olabilecek adaylar başvuru yapabilirler. İşte KPSS ortaöğretim sınav soruları yorumları 2022!
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
Sınava katılan adaylar KPSS Ortaöğretim sınav yorumlarını Twitter üzerinden #KPSS2022 etiketi ile duyuracak.
Lise mezunu adayların Kamu Personeli olma hayaliyle girecekleri KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:15'te başladı.