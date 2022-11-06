KPSS Ortaöğretim zor muydu kolay mıydı? KPSS 2022 Öğrenci yorumları Twitter! KPSS lise sınav soruları nasıldı? Sözel-Sayısal Matematik, Türkçe, Tarih...

Saat 10.15'de başlayan ve 130 dakika süren KPSS Ortaöğretim'de adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür'den sorular soruldu. KPSS sınavından çıkan adaylar, sınav soruları ile ilgili yorumları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. KPSS Ortaöğretim sınavına, liselerden mezun olanlar ve sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan ancak sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olabilecek adaylar başvuru yapabilirler. İşte KPSS ortaöğretim sınav soruları yorumları 2022!