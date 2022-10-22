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Hemşire olabilmek için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor? Hemşirelik KPSS puan türü nedir? Hemşirelik P3 atama taban puanları, branş sıralaması

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları az önce açıklandı. KPSS sonuçlarıyla birlikte gözler hemşirelik KPSS puanına çevrildi. Hemşire olarak göreve başlamak isteyenler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki Hemşirelik KPSS puan türü nedir? Hemşire olabilmek için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor? İşte Hemşirelik P3 atama taban puanları, branş sıralaması...

22.10.2022 15:58 - Son Güncelleme: 22.10.2022 15:58
Hemşire olabilmek için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor? Hemşirelik KPSS puan türü nedir? Hemşirelik P3 atama taban puanları, branş sıralaması

Hemşirelik hangi puan türüyle alıyor 2022? Polis olabilmek için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor? Hemşirelik P3 atama taban puanları, branş sıralaması ÖSYM'nin sonuçları açıklamasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hemşire olabilmek için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor? Hemşirelik KPSS puan türü nedir? Hemşirelik P3 atama taban puanları, branş sıralaması

HEMŞİRELİK HANGİ KPSS PUAN TÜRÜYLE ALIYOR?

Hemşirelik KPSS P3 puan türüyle alıyor.

Hemşire olabilmek için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor? Hemşirelik KPSS puan türü nedir? Hemşirelik P3 atama taban puanları, branş sıralaması

KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Hemşire olabilmek için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor? Hemşirelik KPSS puan türü nedir? Hemşirelik P3 atama taban puanları, branş sıralaması

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Hemşire olabilmek için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor? Hemşirelik KPSS puan türü nedir? Hemşirelik P3 atama taban puanları, branş sıralaması

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

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