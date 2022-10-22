Hemşire olabilmek için KPSS’den kaç puan almak gerekiyor? Hemşirelik KPSS puan türü nedir? Hemşirelik P3 atama taban puanları, branş sıralaması

Hemşirelik hangi puan türüyle alıyor 2022? Polis olabilmek için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor? Hemşirelik P3 atama taban puanları, branş sıralaması ÖSYM'nin sonuçları açıklamasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı.