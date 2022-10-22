Hemşire olabilmek için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor? Hemşirelik KPSS puan türü nedir? Hemşirelik P3 atama taban puanları, branş sıralaması
2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları az önce açıklandı. KPSS sonuçlarıyla birlikte gözler hemşirelik KPSS puanına çevrildi. Hemşire olarak göreve başlamak isteyenler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki Hemşirelik KPSS puan türü nedir? Hemşire olabilmek için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor? İşte Hemşirelik P3 atama taban puanları, branş sıralaması...
22.10.2022 15:58 - Son Güncelleme: 22.10.2022 15:58
Hemşirelik hangi puan türüyle alıyor 2022? Polis olabilmek için KPSS'den kaç puan almak gerekiyor? Hemşirelik P3 atama taban puanları, branş sıralaması ÖSYM'nin sonuçları açıklamasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı.