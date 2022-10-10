KPSS Ön Lisans 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER FACEBOOK! KPSS Ön Lisans zor muydu, kolay mıydı 2022? KPSS Ön Lisans sınavı soruları nasıldı? Sözel-Sayısal Türkçe, Matematik,Tarih, Coğrafya...
Kamuya personel olarak atanabilmek için uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, bugün bekledikleri sınava girdi. Bu bağlamda KPSS Ön Lisans sınav yorumları, 9 Ekim 2022 tarihinde sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS Ön Lisans soruları kolay mıydı, zor muydu? İşte yorumlar...
KPSS Ön Lisans sınavı soruları ve cevapları sınava giren yüz binler tarafından oldukça merak ediliyor. Ayrıca KPSS soruları zor muydu, kolay mıydı? KPSS ön lisans sınav yorumları hakkında bilgi edinilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda sınavdan çıkan adaylar soruları ve sınav yorumlarını oldukça merak ediyor. Peki KPSS Ön Lisans sınav yorumları nasıl sınava girenler neler söyledi haberimizde derledik.
KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarları yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Adaylar, temel soru kitapçığını 19 Ekim 2022 saat 23.59'da kadar görüntüleyebilecek.
Ayrıca temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinde kamuoyunun erişimine açıldı.
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS NASILDI?
ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 9 Ekim Pazar günü eş zamanlı olarak uygulanacak. Genel Yetenek - Genel Kültür oturumlarından oluşan sınav sonrasında "2022 KPSS sınavı nasıldı, zor muydu?" sorusunun yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.