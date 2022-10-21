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Haberler Eğitim 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri... MEB'den flaş karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğrencilere 'mezun edeceğiz' diyerek açıkladı!

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri... MEB'den flaş karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğrencilere 'mezun edeceğiz' diyerek açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı programda merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Özer, üniversitesi sınavı döneminde lise son sınıf öğrencilerinin yaşadıkları okula devam stresine ilişkin soru üzerine, 1-2 haftadan bu yana bu konunun gündemlerinde olduğunu dile getirdi.

21.10.2022 09:45 - Son Güncelleme: 21.10.2022 09:45
MEB’den flaş karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğrencilere ’mezun edeceğiz’ diyerek açıkladı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Okulların bu yıl maskesiz başlamasıyla birlikte öğrenciler rahat bir nefes aldı. Koronavirüs salgını sürecinde online eğitim gören öğrenciler salgının etkisinin azalmasıyla kademeli olarak okullarına dönmüştü. Eylül ayında da tamamen dersler eskisi gibi işlenmeye başlandı.Bakan Özer "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." dedi. İşte detaylar!

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MEB’den flaş karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğrencilere ’mezun edeceğiz’ diyerek açıkladı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

12. sınıf öğrencileri ve velilerinden çok talep geldiğini vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

MEB’den flaş karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğrencilere ’mezun edeceğiz’ diyerek açıkladı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

"COVID-19 salgını sürecinden geçtik. Tüm ülkeler için beklenmedik, ilk defa deneyimlenen bir süreç oldu. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmak için çalışan bir bakanlığız.

MEB’den flaş karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğrencilere ’mezun edeceğiz’ diyerek açıkladı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz.

MEB’den flaş karar! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğrencilere ’mezun edeceğiz’ diyerek açıkladı! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri...

Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili de çok esneklik yapacağız. Hangi dersleri aldıysa hepsinden sorumluluk sınavına girebilecek öğrenci.

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