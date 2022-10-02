KPSS ÖABT A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF İNDİR! 2 Ekim osym.gov.tr KPSS ÖABT Sözel, Sayısal Türkçe, Fen, Matematik, Coğrafya, Tarih, Edebiyat FULL TAMAMI PDF!

KPSS ÖABT sonuçları için bugünden itibaren geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS ÖABT'ye katılan öğrenciler sınav soruları ve cevaplarını görüntülemek istiyorlar. Peki, KPSS ÖABT soruları cevapları ne zaman yayınlanacak? 2022 ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden görüntülenecek? İşte osym.gov.tr KPSS ÖABT soruları ve cevapları FULL TAMAMI PDF İNDİR!