KPSS ÖABT 55, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,75,80 puan ile nereye girebilirim? 2022 ÖSYM KPSS ÖABT taban- tavan puanları, puan türü, meslekler!
KPSS sınavlarına katılan adaylar için bugün heyecan dorukta! ÖSYM tarafından uygulanan KPSS ÖABT sınavlarının sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak. Ardından da tercih süreci başlayacak. Peki 2022 KPSS ÖABT sonuçları nasıl sorgulanır, tercihler ne zaman? KPSS ÖABT puan türü hangisi? KPSS ÖABT P10, KPSS P121 nedir? KPSS ÖABT puanı sonrası düşük puanla nereye girilir? ÖABT 55, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,75,80 puan ile nereye girebilirim? İşte KPSS Lisans atama taban tavan puan türleri ve meslekler 2022!
Ertelenen KPSS sınavlarının tamamlanmasının ardından bir süredir sonuçlar bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2022 sınav takvimine göre KPSS ÖABT sonuçları 21 Ekim Cuma günü açıklanacak. ÖABT taban- tavan puanları, puan türü, meslekler sınav sonuçları akabinde adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki 2022 KPSS ÖABT sonuçları nasıl sorgulanır, tercihler ne zaman? KPSS ÖABT puan türü hangisi? KPSS ÖABT P10, KPSS P121 nedir? KPSS ÖABT puanı sonrası düşük puanla nereye girilir? ÖABT 55, 60, 61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,75,80 puan ile nereye girebilirim?
KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS Lisans, ÖABT sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanacak. Adaylar puanlarını https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde adresinden T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak öğrenebilir.
KPSS P1 NEDİR?
KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.
KPSS P2 NEDİR?
KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.
P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.
KPSS P3 NEDİR?
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek yüzde 50,
Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.