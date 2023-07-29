KPSS KİTAPÇIK: osym.gov.tr Alan Bilgisi A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı İNDİR! 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları ve cevapları full PDF!

KPSS kitapçık adayların gündeminde yer alıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi giriş yerleri açıklandı. 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek alan bilgisi sınavlarına katılacak olan adayların gözü kulağı ÖSYM duyurularında. Adaylar sınav giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden alabilecek. Peki soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
KPSS KİTAPÇIK: OSYM.GOV.TR ALAN BİLGİSİ A-B-C-D SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) soru ve cevapları yayınlanır yayınlanmaz haberimizde eklenecektir.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
👉KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum
29 Temmuz 2023, Saat: 10.15
(Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)