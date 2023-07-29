KPSS KİTAPÇIK: osym.gov.tr Alan Bilgisi A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı İNDİR! 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları ve cevapları full PDF!

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KPSS kitapçık adayların gündeminde yer alıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi giriş yerleri açıklandı. 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek alan bilgisi sınavlarına katılacak olan adayların gözü kulağı ÖSYM duyurularında. Adaylar sınav giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden alabilecek. Peki soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?