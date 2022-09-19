KPSS 2022 baraj puanı kaç? KPSS ataması olan 2 - 4 yıllık bölümler, BOŞ KONTENJANLAR ve BAŞARI SIRALAMASI! KPSS barajı geçmek için kaç net gerekir?

İptal edilen 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün uygulanacak. Sınav, 18 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 soru içeren sınav 130 dakika sürecek. Ardından Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Yüzbinlerce adayın katıldığı sınav hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. KPSS baraj ve atama puanları özellikle merak ediliyor. Peki KPSS 2022 baraj puanı kaç? KPSS barajı geçmek için kaç net gerekir? İşte KPSS atama puanı 2022! KPSS ataması olan 2 - 4 yıllık bölümler, BOŞ KONTENJANLAR ve BAŞARI SIRALAMASI!