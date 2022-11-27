KPSS DHBT zor muydu, kolay mıydı? 2022 DHBT ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! KPSS DHBT soruları nasıldı? İslam Ahlakı, Tefsir...
KPSS DHBT sınavının sona ermesinin ardından adaylar Twitter'da sınava giren diğer adayların yorumlarını araştırmaya başladı. Peki KPSS DHBT zor muydu, kolay mıydı? KPSS DHBT soruları nasıldı? İşte 2022 DHBT ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! İslam Ahlakı, Tefsir, Hadis...
27.11.2022 11:27 - Son Güncelleme: 27.11.2022 12:14
2022 DHBT ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! 2022 Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT-1 ve DHBT-2 sınavı 27 Kasım 2022 bugün ÖSYM tarafından uygulandı. Sınava katılan binlerce aday, değerlendirme yapan diğer adayların düşüncelerini merak ediyor. Peki KPSS DHBT zor muydu, kolay mıydı? KPSS DHBT soruları nasıldı?
2022 KPSS DHBT KONULARI
DHBT-1
İslam İnanç Esasları
İslam İbadet Esasları
Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)
Siyer
İslam Ahlakı
DHBT-2 (İmam Hatip Lisesi mezunları)
Tefsir
Hadis
Fıkıh
İslam Tarihi
Kelam
Karşılaştırmalı Dinler Tarihi
Dini Hitabet
BU YIL DHBT SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
Twitter'da yapılan bazı aday yorumları şöyle;
Ilk kısmı kolay geldi ama, ikinci de bir o kadar zor...