KPSS 2022 DHBT A-B-C-D soru kitapçığı cevap anahtarı PDF İNDİR! osym.gov.tr KPSS DHBT soru ve cevapları FULL TAMAMI! Fıkıh, Hadis...
KPSS 2022 DHBT sınavı 27 Kasım'da ÖSYM tarafından uygulandı. Sınava katılan adaylar soru kitapçığı cevap anahtarını araştırıyor. İşte KPSS 2022 DHBT A-B-C-D soru kitapçığı cevap anahtarı PDF İNDİR! osym.gov.tr KPSS DHBT soru ve cevapları FULL TAMAMI! Fıkıh, Hadis...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) testi 27 Kasım Pazar günü saat 10.15'te uygulanmaya başladı, sınav 11.15'te sona erdi. KPSS DHBT soruları ve cevapları ise sınav sona erdikten sonra gündemde yoğun şekilde araştırılır oldu. ÖSYM'nin KPSS sınavlarındaki son oturumu DHBT'ydi. KPSS Lisans, ÖABT, Ön Lisans, Ortaöğretim sınavları ardından son olarak bugün DHBT sınavı gerçekleştirildi. Peki KPSS 2022 DHBT A-B-C-D soru kitapçığı cevap anahtarı yayımlandı mı?
KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI 2022 YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
KPSS DHBT soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Soru kitapçığı ve cevap anahtarının gün içinde en geç ise Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor. ÖSYM'den son dakika duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
2022 KPSS DHBT CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2020-KPSS DHBT TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN
DHBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre sınav sonuçları 16 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
DHBT PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.