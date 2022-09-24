KPSS Alan Bilgisi Hukuk İktisat Maliye A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı || osym.gov.tr KPSS 2022 soru cevap kitapçığı FULL PDF İNDİR!
KPSS alan bilgisi sor ve ceva anahtarı en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Adaylar sınavın tamamlanmasının ardından KPSS A-B-C-D kitapçığı soru ve cevapları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Sınavdan birkaç saat sonra osym.gov.tr adresinden soru ve cevap anahtarına erişim sağlayabilirsiniz. ÖSYM sınav sonrasında PDF olarak kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımlıyor. İşte KPSS soruları ve cevaplar...
24.09.2022 12:21 - Son Güncelleme: 24.09.2022 12:21
2022-KPSS alan bilgisi 1. ve 2. oturumları bugün itibariyle gerçekleşti. Sınavın ardından adaylar soru ve cevap anahtarı hakkında araştırmalarını hızlandırdı.KPSS alan bilgisi Hukuk, İktisat, Maliye soru kitaapçığı ve cevap anahtarı...