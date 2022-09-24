KPSS Alan Bilgisi Hukuk İktisat Maliye A-B-C-D soru kitapçığı ve cevap anahtarı || osym.gov.tr KPSS 2022 soru cevap kitapçığı FULL PDF İNDİR!

2022-KPSS alan bilgisi 1. ve 2. oturumları bugün itibariyle gerçekleşti. Sınavın ardından adaylar soru ve cevap anahtarı hakkında araştırmalarını hızlandırdı.KPSS alan bilgisi Hukuk, İktisat, Maliye soru kitaapçığı ve cevap anahtarı...