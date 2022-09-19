KPSS zor muydu, kolay mıydı? KPSS 2022 ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER FACEBOOK! KPSS Lisans sınavı soruları nasıldı? Sözel-Sayısal Türkçe, Matematik,Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık...

Genellikle tüm sınavlarda çoğu öğrenci sınavın zor olduğunu belirtiyor olsa da, rahatlıkla tüm soruları yanıtladığını söyleyen bir kesim de var.

İŞTE KPSS LİSANS YORUMLARI 2022!

Otel Transilvanya izleyip genel kültürlenmişim yeni anladım #KPSS

KPSS matematik baya zor geldi

Dört işlem yapmayı da unutmuşum sınav sayesinde farkettim #KPSS

Türkçe soru yapısı olsun güncel sorular olsun mükemmel bir soru tarzı bundan sonra hep böyle olur umarım #KPSS

Türkçe nefisti gerisine bakmadım #kpss