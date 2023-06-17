Kontenjan bilgileri: İstanbul, Ankara, İzmir! Üniversite kontenjanları illere göre dağılımları... ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DEVLET, VAKIF 2023!
Son dakika... Devlet ve vakıf üniversitelerinde kontenjanlar netleşti. YKS sınavı bu yıl 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak. Hayalindeki üniversiteyi kazanabilmek için YKS'ye hazırlanan adaylar için son dakika duyuru geldi. Devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans kontenjanı 645 bin, depremzedelere 24 bin 641 ek kontenjan ayrıldı.
Son dakika haberine göre üniversitelerde kontenjanlar netleşti. Buna göre devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri ve açıköğretimde kontenjan 1 milyon 61 bin olarak belirlendi. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrenciler için 24 bin 641 ek kontenjan ayrıldı. Ayrıca 34 yaş üzeri daha önce hiç üniversite eğitimi almamış kadınlar için de ayrıca ek kontenjan açıldı. ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DEVLET, VAKIF 2023! Kontenjan bilgileri: İstanbul, Ankara, İzmir! Üniversite kontenjanları illere göre dağılımları...
Devlet ve vakıf üniversitelerinde 388 bini önlisans, 465 bini lisans programlarında olmak üzere toplam 853 bin kontenjan bulunuyor.
Bu kontenjanların yüzde 79'u devlet üniversiteleri için yüzde 21'i vakıf üniversitelerine ayrıldı.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER
Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerinde, ilave yüzde 25 kontenjan Vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1'er burslu kontenjan ayrılması kararlaştırıldı.
Böylece 21 bin 215'i devlet, 3 bin 426'sı vakıf olmak üzere toplamda 24 bin 641 ek kontenjan ayrıldı. Bölgede 18 üniversite var.