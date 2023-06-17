Kontenjan bilgileri: İstanbul, Ankara, İzmir! Üniversite kontenjanları illere göre dağılımları... ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DEVLET, VAKIF 2023!

Son dakika haberine göre üniversitelerde kontenjanlar netleşti. Buna göre devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri ve açıköğretimde kontenjan 1 milyon 61 bin olarak belirlendi. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen öğrenciler için 24 bin 641 ek kontenjan ayrıldı. Ayrıca 34 yaş üzeri daha önce hiç üniversite eğitimi almamış kadınlar için de ayrıca ek kontenjan açıldı. ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI DEVLET, VAKIF 2023! Kontenjan bilgileri: İstanbul, Ankara, İzmir! Üniversite kontenjanları illere göre dağılımları...