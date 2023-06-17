Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ’’Açılacak’’ diyerek duyurdu! Yaz tatilinden sonra ilkokul, ortaokul, liseler... MEB’den kritik ders kararı, ve netleşti!

Milyonlarca ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi bugün karnelerini aldı. 16 Haziran 2023 tarihinde 2022-2023 eğitim öğretim süreci sona erdi. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te katıldığı Afet Bölgesi Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme ve İl Müdürleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Eylül ayı başı itibarıyla deprem bölgesinde okul ve derslik sayısında afet öncesi koşullara yeniden kavuşulacağını söyledi. Ayrıca öğrencilerin merakla araştırdığı okullar hangi ay açılacak sorusuna da yanıt verdi. Peki Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?