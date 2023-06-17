ÖSYM YKS TYT çıkmış sorular ve çözümleri: Türkçe, Matematik, Fen... TYT ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI PDF İNDİRI!
2022- 2021- 2020- 2019- 2018- 2017 örnek ÖSYM YKS TYT çıkmış sorular ve çözümleri adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından her yıl uygulanan üniversite sınavı bu yıl 17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. YKS sınavına hazırlık yapan milyonlarca aday bir yandan da çıkmış soruları araştırıyor. Bu noktada ÖSYM geçmiş yıllara ait soruları ve cevapları kendi resmi sitesi üzerinden yayımlıyor. İşte son 6 yılın üniversite sınavı soruları ve cevapları...
YKS sınavına az bir süre kala milyonlarca aday geçmiş yıllarda çıkan soruları ve cevapları araştırmaya başladı. 2023 yılında TYT sınavı 17 Haziran Cumartesi günü uygulanacak. AYT, YDT sınavı da 18 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav öncesi çıkmış soruları çözmek adayları rahatlatabiliyor. Bu noktada 2022- 2021- 2020- 2019- 2018 yılı örnek ÖSYM YKS TYT çıkmış sorular ve çözümlerini haberimizde derledik. İşte Türkçe, Matematik, Edebiyat, Fen, Din Kültürü, Felsefe, Tarih, Coğrafya soru kitapçığı ve cevapları...
2022-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI
SINAV TARİHİ: 18.06.2022
👉 Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
👉 Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları
SINAV TARİHİ: 19.06.2022
👉Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ALMANCA)
👉 Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı (ARAPÇA)
2021-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI
SINAV TARİHİ: 26.06.2021
👉 Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı
SINAV TARİHİ: 27.06.2021
👉 Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları