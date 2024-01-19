Karne kutlama mesajları 🎀 Whatsapp, Instagram, Facebook anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise 1. dönem resimli-yeni karne mesajları 2024!

Okulların ilk döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte, karne alacak öğrenciler için heyecan dolu bir bekleyiş sona eriyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, anlamlı, kısa, uzun, güzel ve komik karne mesajlarıyla hareketleniyor. Bu mesajlar, öğrenciler arasında büyük bir ilgi uyandırıyor ve veliler ile öğretmenler, en çok aranan karne kutlama sözleriyle öğrencileri tebrik etmeye hazırlanıyorlar. İşte 1. dönem karnelerini alacak olan öğrenciler için seçilen en popüler karne mesajları: Whatsapp, Instagram, Facebook anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise 1. dönem resimli-yeni karne mesajları...