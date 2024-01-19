Karne kutlama mesajları 🎀 Whatsapp, Instagram, Facebook anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise 1. dönem resimli-yeni karne mesajları 2024!

Okulların ilk döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte, karne alacak öğrenciler için heyecan dolu bir bekleyiş sona eriyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, anlamlı, kısa, uzun, güzel ve komik karne mesajlarıyla hareketleniyor. Bu mesajlar, öğrenciler arasında büyük bir ilgi uyandırıyor ve veliler ile öğretmenler, en çok aranan karne kutlama sözleriyle öğrencileri tebrik etmeye hazırlanıyorlar. İşte 1. dönem karnelerini alacak olan öğrenciler için seçilen en popüler karne mesajları: Whatsapp, Instagram, Facebook anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise 1. dönem resimli-yeni karne mesajları...
Karne gününde kızına, oğluna, yakınının çocuğuna, öğrencilere ve ailesi için karne tebrik mesajı araştırmaları hızlandı. 1. dönemin sona ermesiyle karne alacak milyonlarca öğrenci için en güzel ve anlamlı sözleri sizler için derledik. İşte yeni, güzel, anlamlı karne mesajları...
Başarılarınızla gurur duyuyorum, harika bir dönem geçirdiniz!
Karne günün kutlu olsun! Başarılarınızın devamını dilerim.
Bu dönemki başarılarınız sizi daha da ileriye taşıyacak. Tebrik ederim!
🌟 Karneni al, başarıların parlasın! İlk dönemi muazzam bir şekilde tamamladın, tebrikler! 🚀👏
🌈 Başarılarını renklendiren ilk dönem bitti! İkinci dönemde de aynı enerjiyle devam et, sana inanıyoruz! 🎓✨
Her başarıda seninle birlikte gurur duyuyoruz. İlk dönem başarın için tebrikler, ikinci dönemde de yanındayız! 💪🌟