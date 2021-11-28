İŞKUR’un iş ilanları güncellendi! En az ilkokul mezunu 29 bin kişi alınacak! İş arayanlara yeni istihdam kapısı! Temizlik personeli, beden işçisi...

İşçi, personel arayan resmi ve özel kurumlar İŞKUR aracılığı ile binlerce iş arayana umut oluyor. 2022 yılına yaklaştığımız şu günlerde personel alımları son sürat devam ediyor. Bu kapsamda İŞKUR üzerinden pek çok ilde 25.146 beden işçisi ve 3.262 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Duyuru yapıldı! Binlerce kişiye müjde! İlkokul diplomasıyla işe alımlar yapılıyor. İŞKUR'a kayıt yaptırıp güncel iş ilanlarına başvuruda bulunabilirsiniz. İşte detaylı bilgiler...